Tuktuk op z’n kant na aanrijding Wervershoof

Twee mensen zijn gewond geraakt toen ze zaterdag in Wervershoof een rondje maakten in een TukTuk. Tijdens het tochtje botsten ze tegen een auto.

De TukTuk viel op zijn kant, waardoor de bestuurder bekneld kwam te zitten. De brandweer moest hem komen bevrijden. Beide inzittenden (een vrouw van 21 en een man van 50) zijn naar het ziekenhuis gebracht met onbekend letsel. De politie onderzoekt het ongeluk.

Een TukTuk is een gemotoriseerd karretje, veelal met drie wielen. In Aziatische landen is het een gebruikelijk vervoermiddel.