Tuinvogeltelling: merel lijkt terug te komen

Iets over de helft van de landelijke tuinvogeltelling lijkt het erop dat de merel voorzichtig aan een come-back bezig is. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal gesignaleerde merels iets toegenomen. De huismus lijkt zondagochtend het vaakst gezien, gevolgd door de koolmees en de vink.

Vogelbescherming Nederland vraagt mensen drie dagen lang een half uurtje de vogels in hun tuin/balkon te tellen en die door te geven. Dat kan ook zondag, de laatste dag, nog. Zondagochtend hadden al 30.000 mensen in totaal ruim 22.000 vogels geteld.

De zang van de merel is in 2014 nog verkozen tot het mooiste natuurgeluid. De vogel is echter sinds 2016 in steeds minder tuinen te zien. Dat komt onder meer door het usutu-virus.

Zondagavond maakt Vogelbescherming de voorlopige resultaten van de telling bekend. In 2018 werd de huismus het vaakst gespot tijdens de telling, namelijk 166.000 keer. De koolmees en de pimpelmees maakten toen de top 3 compleet. Vorig jaar telden 65.000 Nederlanders mee.