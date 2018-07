Tuinvlindertelling deze keer tiendaags

De tuinvlindertelling bestaat tien jaar. Om dat te vieren heeft de Vlinderstichting er deze keer een TuinvlinderTelTiendaagse van gemaakt. Televisietuinman en ambassadeur van de Vlinderstichting Lodewijk Hoekstra geeft vrijdag in de kasteeltuinen van het Limburgse Arcen het startsein voor de tiendaagse.

Het zeer warme weer van deze zomer heeft geleid tot veel grotere aantallen vlinders dan andere jaren. „Vlinders die normaal vooral in het zuiden voorkomen, zoals de koninginnenpage en de distelvlinder, zien we nu overal in het land opduiken”, zegt de Vlinderstichting. Er kleeft ook een risico aan het droge weer. „De rupsen hebben straks fris groen blad nodig om te eten. En dat zou weleens moeilijk kunnen worden”, verwacht de stichting.

Aan de telling, die tot en met zondag 5 augustus duurt, kan iedereen meedoen. Tellers kunnen hun waarnemingen in de tuin direct doorgeven via de app Vlindermee of op de website www.vlindermee.nl. De app helpt ook bij het herkennen van de verschillende soorten.

De Vlinderstichting verzamelt al jaren gegevens over vlinders, zodat ze beter beschermd kunnen worden. Die gegevens zijn mede gebaseerd op de resultaten van de telling.