Tuinbezitters observeren gedrag kleine dieren

De Dierenbescherming vraagt tuinbezitters uit te zoeken welke zoogdieren, vogels, insecten, amfibieën en vlinders ze zoal zien. Tijdens de derde editie van de Tuintelling kunnen ze de dieren niet alleen tellen, de organisatie vraagt ook om ze een tijdje te observeren. Zo moet duidelijk worden met welk doel dieren een tuin gebruiken.

Komt een dier regelmatig iets eten of drinken of om soortgenoten te treffen, dan gebruikt het de tuin als een soort kroeg. „Een egel die komt drinken uit een bak, gebruikt de tuin als kroeg”, aldus Dierenbescherming. Als het dier langere tijd in de tuin doorbrengt om te rusten of te slapen is sprake van een hotelfunctie. Wordt bijvoorbeeld een nestje gebouwd dan heeft de tuin de functie van een kraamkamer.

De leefomgeving van dit soort kleine dieren wordt kleiner, onder meer omdat op veel plaatsen gebouwd wordt. Ook dreigt gebrek aan voedsel door bijvoorbeeld intensieve landbouw, aldus de Dierenbescherming. De organisatie wil weten of tuinen van particulieren de redding kunnen zijn voor kleine dieren en insecten. Tellen kan vanaf vrijdag tot en met 5 mei en deelnemers kunnen de resultaten doorgeven via de website tuintelling.nl.