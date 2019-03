TUI-reizigers Gran Canaria terug in Nederland

De TUI-reizigers die waren gestrand op het Canarische eiland Gran Canaria, zijn terug in Nederland. Hun toestel landde woensdagavond even na 21.00 uur op Schiphol. De 160 inzittenden moesten in de nacht van dinsdag op woensdag in hotels op Gran Canaria overnachten.

De passagiers waren dinsdag vertrokken uit het West-Afrikaanse land Gambia. Tijdens de vlucht naar Schiphol besloot Europa het luchtruim te sluiten voor het type vliegtuig waar ze in zaten, een Boeing 737 Max. Het toestel moest daarom uitwijken naar Gran Canaria.