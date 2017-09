TUI: passagiers Cuba en Florida dinsdag terug

Nederlandse toeristen die door de orkaan Irma in Cuba en Florida zijn gestrand, kunnen waarschijnlijk dinsdag terug, zei reisorganisatie TUI.

Het vliegveld van Varadero op Cuba was maandag nog gesloten, maar gaat waarschijnlijk weer dinsdag open. TUI probeert de gestrande mensen die zondag terug zouden vliegen naar Amsterdam op die vlucht te zetten. Hun vlucht werd zondag geannuleerd. Volgens een woordvoerster van TUI zitten alle Nederlandse passagiers veilig in hotels in Cuba. Ze mogen het hotel niet verlaten wegens een avondklok die de Cubaanse autoriteiten hebben ingesteld.

Ook de luchthavens in Florida waren maandag nog gesloten. TUI verwacht dat ook de luchthavens Orlando Sanford en Miami Airport dinsdag weer open zijn en gestrande reizigers dan weer naar Nederland kunnen.