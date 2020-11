TUI: negatief reisadvies zorgt voor verwarring

Het dringende advies van het kabinet om tot half januari niet te reizen zorgt voor verwarring en onrust. Dat stelt reisorganisatie TUI, die meent dat de bestaande regeling van alleen reizen naar gebieden die een groen of geel reisadvies hadden duidelijker was. TUI schrijft in een reactie op de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge verder dat „gedrag de oorzaak is” van besmettingen en niet „het getest reizen naar gele gebieden met minder besmettingen dan hier”.

TUI laat verder weten dat wat het bedrijf betreft er een groot verschil is tussen mensen die een georganiseerde reis boeken naar groene en gele gebieden en mensen die zelfstandig naar oranje gebied reizen. Dat laatste is volgens de reisorganisatie onverstandig.

Tenslotte wijst TUI erop dat reizigers die via de reisorganisatie een vakantie geboekt hebben nu al getest worden. Daarnaast gaan alleen reizen naar veilige gebieden door, ook al is de keuze daardoor „enorm beperkt”.