TUI brengt passagiers naar eindbestemming

De passagiers die zondag op weg naar de Canarische Eilanden door slecht weer waren gestrand op de luchthaven van Faro in Portugal, worden maandag alsnog naar hun vakantiebestemming gebracht. Het weer is flink opgeknapt waardoor de luchthavens op Gran Canaria en Tenerife weer zijn geopend, maakte reisorganisatie TUI bekend.

Zondag moesten tientallen vluchten naar de Canarische Eilanden vanwege regen en storm uitwijken. Vele honderden Nederlandse vakantiegangers werden getroffen. Mensen van wie de vakantie erop zat, strandden eveneens op de luchthaven van Faro. Zij kunnen maandag terug naar huis.

De touroperator is maandag druk bezig om iedereen alsnog op zijn eindbestemming te krijgen. Dat geldt ook voor vakantiegangers die onderweg waren naar Lanzarote of Fuerteventura en de nacht in Faro moesten doorbrengen. Om iedereen te vervoeren heeft TUI een apart vliegtuig ingehuurd.

Het vliegverkeer van en naar de Spaanse eilanden verloopt maandag weer volgens schema.