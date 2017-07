TUI: 2700 Nederlandse vakantiegangers op Kos

TUI, een van de grootste touroperators in Nederland, zoekt uit hoe het met de Nederlanders is op het Griekse eiland Kos dat door een zware aardbeving is getroffen. „We hebben er op dit moment ruim 2700 vakantiegangers zitten en onze reisleiders gaan langs de hotels om te kijken hoe het met de gasten is en in welke staat de hotels zich bevinden”, aldus een woordvoerster.

De luchthaven op Kos is volgens haar nog tot zeker 14.00 uur gesloten. „Voor zaterdag staan vanuit Nederland twee vluchten met vakantiegangers gepland. Of zij ook daadwerkelijk naar het eiland kunnen vertrekken, wordt uitgezocht.”

Een vlucht van Transavia van Schiphol naar Kos vertrekt vrijdagochtend met enkele uren vertraging.

De aardbeving was te voelen in het gebied tussen de Turkse kust en Kos. „In Kos-stad is de grootste schade aangericht, vooral in het uitgaansgebied”, aldus de woordvoerster. Ze heeft gehoord dat van één hotel in het uitgaanscentrum de gasten niet meer terug mogen keren.

Ook in de Turkse badplaatsen Marmaris en Bodrum is de aardbeving gevoeld. Daar verblijven ruim 1700 vakantiegangers via TUI. „De gevolgen zijn daar veel minder groot. Er zijn voor zover bekend geen gewonden en er zijn ook weinig beschadigingen aan gebouwen gemeld.” Veel inwoners en vakantiegangers zijn volgens haar wel ‘dubbel geschrokken’: ze zagen na de beving een vloedgolf uit zee die de boulevard heeft overspoeld.’’