Tuffen of scheuren: waar hoort de snorscooter?

Waar hoort een snorfiets thuis, op de rijbaan of op het fietspad? Onderwerp van een felle discussie.

Bijna de helft van de bezitters van een snorscooter is ouder dan 45 jaar. Ze tuffen met een rustig gangetje van niet meer dan 25 kilometer per uur over het fietspad. Een groot deel van hen valt zelfs in de categorie 65-plus. Voor deze mensen is de snorfiets soms het enige middel om mobiel en zelfredzaam te blijven.

De andere helft van de meer dan 700.000 snorfietsers is veel jonger. Onder oudere scholieren en jonge stadsbewoners is de populariteit van de snorfiets in de afgelopen jaren gigantisch gegroeid. Deze scooteraars hebben hun voertuig niet zelden opgevoerd, zodat ze met een vaart van meer dan 40 kilometer over het fietspad kunnen scheuren. Zonder zo’n lastige helm op die voor een bromfiets wel vereist is.

Tussen deze twee beelden speelt zich de discussie af die is losgebarsten nu gemeenten sinds 1 juli de snorscooter naar de rijbaan mogen verbannen. „Onbegrijpelijk. Levensgevaarlijk”, vindt belangenorganisatie voor de mobiliteitsbranche RAI Vereniging. „Een gevaarlijk experiment”, zegt ook brancheorganisatie Bovag. Snorfietsers horen volgens deze twee niet thuis op de rijbaan, want hun voertuig gaat te langzaam en is te kwetsbaar tussen auto- en vrachtverkeer.

Helmplicht

„De snorscooter is allang geen fiets met hulpmotor meer. Het is een brommer die over de fietspaden raast. Het is een gevaar voor fietsers. De categorie snorfiets kan beter worden afgeschaft”, werpt de Fietsersbond tegen. „Volgend jaar alle scooters naar de rijbaan met helmplicht!” roept de Facebookgroep Geef het Fietspad Terug op. Deze groep wil samen met Veilig Verkeer Nederland actievoeren tegen de snorscooter op het fietspad, blijkt uit oproepen op hun pagina.

Dat gemeenten de snorfiets nu naar de rijbaan mogen sturen, is het gevolg van een besluit dat verkeersminister Van Nieuwenhuizen in juni nam. Nijmegen, Utrecht en Amsterdam werkten allang aan plannen om de scooters van het fietspad te halen. Amsterdam legde het voornemen als eerste ter inzage en moest deze week constateren dat maar liefst ruim 4500 voor- en tegenstanders reageerden. Fietssteden Nijmegen en Utrecht wachten gespannen af hoe dit verder gaat.

Puur emotie

Volgens de RAI Vereniging is een besluit om snorscooters naar de rijbaan te sturen „puur emotie.” Uit cijfers van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid blijkt dat verkeersdrukte op het fietspad geen veelvoorkomende oorzaak voor ongelukken is. Er is geen noodzaak om snorscooters naar de rijbaan te sturen. Evenmin bestaat er een garantie dat kwetsbare snorscooteraars op de rijbaan veilig zijn, meent RAI. „Maak fietspaden breder en veiliger. En handhaaf op de maximumsnelheden, zowel op het fietspad als op de rijbaan.”

Gemeenten die de snorfietsen willen aanpakken, moeten van de minister aantonen dat verplaatsen van de snorfietsen veiliger is voor iedereen en dat de doorstroming op fietspaden verbetert. „Of gemeenten dat deugdelijk doen, gaan we scherp monitoren”, kondigt de Bovag aan. Ook de ANWB zal „de vinger aan de pols houden.”Deze ‘wielrijdersbond’ benadrukt dat de helmplicht voor scooteraars op de rijbaan geen ongelukken voorkomt. „Hoogstens zijn de gevolgen minder.”

Een ander zorgpunt voor de ANWB is dat de regels straks per stad verschillen. Dat zorgt voor verwarring, waardoor de kans op ongelukken alleen maar toeneemt. En: „De drukte op het fietspad neemt hoe dan ook toe. Gemeenten moeten hun binnensteden slimmer inrichten, zodat er voor iedereen plaats is. Fietssnelwegen en multimodale overstappunten, dat zijn mogelijke oplossingen.”