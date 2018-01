TU Eindhoven stopt subsidie corps na seksisme

De Technische Universiteit Eindhoven heet de subsidie van het Eindhovens Studenten Corps opgeschort na meldingen van een vrouwonvriendelijk carnavalsthema van een dispuutfeest. De studentenvereniging heeft het evenement afgelast.

Het dispuut Aleph had voor het jaarlijkse carnavalsfeest met als thema ‘de wil van een vrouw doet er #nietoo’ bedacht en een uitnodiging met die titel op Facebook geplaatst. Die is inmiddels verwijderd.

De vereniging werd door het bestuurscollege van de TU op het matje geroepen en heeft haar excuses aangeboden, zo meldt zij op de website. Het betreffende dispuut is door het corps geschorst van alle activiteiten. „De vereniging is bijzonder ontstemd over de gang van zaken en stelt met klem dat een dergelijk thema niets te maken heeft met de normen en waarden waar het Eindhovens Studenten Corps voor staat”, laat zij in een verklaring weten.

Eerder deze maand had d Erasmus Universiteit Rotterdam de relatie met studentenvereniging RSC/RVSV met onmiddellijke ingang opgeschort naar aanleiding van „grensoverschrijdend gedrag” tijdens de kennismakingstijd. De Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht schortten ook al hun bijdragen aan de studentenvereniging voor vrouwen UVSV op naar aanleiding van de uitzending van het programma Rambam, dat er ontgroeningsincidenten had gefilmd.

De Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen hadden in september na een incident studiebeurzen van de bestuursleden van studentenvereniging Vindicat stopgezet. De verenging was eerder in opspraak gekomen na geweld tijdens de ontgroening van aspirant-leden.