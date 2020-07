TU Eindhoven discrimineert mannen door voorrang voor vrouwen

De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) heeft een tik op de vingers gekregen van het College voor de Rechten van de Mens, een adviesorgaan dat discriminatie moet tegengaan. De universiteit geeft sinds vorig jaar vrouwen ruim voorrang bij vacatures. Dat is discriminerend voor mannen, aldus het college.

Als de Eindhovense universiteit een vacature heeft, mogen eerst alleen vrouwen solliciteren. Pas als na een half jaar nog geen sollicitatiegesprek met een vrouw is geweest, wordt de vacature opengesteld voor mannen. Dat project duurt vijf jaar en moet de positie van vrouwen in de wetenschappelijke wereld verbeteren. Volgens het college moeten functies openstaan voor vrouwen én mannen. Alleen als een vrouw en een man even geschikt zijn voor de baan, mag een vrouw de voorkeur krijgen.

De TU/e zegt de uitspraak te bestuderen, maar blijft werken „aan een beter evenwicht tussen het aantal mannelijke en vrouwelijke wetenschappers”. Volgens de universiteit zijn in het afgelopen jaar 48 vrouwelijke wetenschappers en „ongeveer evenveel” mannelijke collega’s aangenomen.

De zaak was aangespannen door RADAR, een organisatie die zich inzet tegen discriminatie. „RADAR steunt de TU Eindhoven in het streven om meer vrouwelijke wetenschappers in huis te halen en snapt dat daar soms onorthodoxe maatregelen voor nodig zijn”, benadrukt de organisatie. Die zegt ook dat de TU/e nu de kans heeft om met diversiteitsbeleid te komen dat wel volgens de regels is.

Het College voor de Rechten van de Mens heette vroeger de Commissie Gelijke Behandeling. De organisatie brengt adviezen uit, maar de uitspraken zijn niet bindend. Als een partij niet luistert naar een uitspraak, kan een klager naar de rechter stappen. Die moet de uitspraak van het college meewegen.