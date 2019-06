TU Delft scoort op internationale ranglijst

De TU Delft is met de vijftigste plaats de beste Nederlandse universiteit op de internationale ranglijst van universiteiten QS World University Ranking. De TU is twee plaatsen gestegen ten opzichte van de vorige editie.

De tweede Nederlandse universiteit op de lijst is die van Amsterdam. De UvA heeft de 64e plaats behaald en is daarmee de enige andere Nederlandse universiteit die bij de eerste honderd is. Wel daalde de UvA, want de vorige keer stond deze instelling op 57.

Het Massachusetts Institute of Technology is volgens de ranglijst de beste universiteit ter wereld, net als op de voorlaatste lijst.

QS bekeek meer dan 1600 universiteiten en rangschikte er duizend op de toplijst. De QS-Ranking wordt, net als de Shanghai-ranking en de THE-ranking, als een van de meest toonaangevende universiteitsranglijsten van de wereld gezien.