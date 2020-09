TU: Bodemverzakkingen in heel Nederland

De grond in heel Nederland verzakt. Dat toont een nieuwe kaart aan die de Technische Universiteit Delft in samenwerking met verschillende instanties heeft gemaakt. Op bodemdalingskaart.nl is op detailniveau te zien hoe de bodem zich in de loop der tijd gedraagt. Tweehonderd miljoen radars die in heel het land geplaatst staan, worden vanuit de ruimte met een satelliet gemonitord. Zo zijn verzakkingen per brug, huis en tuin continu te volgen.

Eerder werd er alleen gemeten op plekken waar verzakkingen verwacht werden. Doordat er nu continue gemeten wordt, geeft de nieuwe kaart verrassende inzichten. Hoogleraar Ramon Hanssen van TU Delft: „Dijken, spoorwegen en bruggen kun je zien bewegen. Op sommige plekken is dat normaal, maar op andere plekken hadden we dat niet verwacht. Bijvoorbeeld op bepaalde plekken op snelwegen, daar voel je dat het wiebelig rijdt maar konden we de schade pas opmeten als die er al was. Nu kunnen we zien hoe snel het verzakkingsproces gaat en wanneer Rijkswaterstaat onderhoud moet plegen, nog voor er schade ontstaat.”

Oorzaak van de verzakkingen zijn zowel droogte als druk op de infrastructuur. Hanssen: „In heidegebieden zie je flinke verzakkingen, die worden op de kaart met rode stipjes aangeduid. Die verzakkingen daar komen door de droogte. Maar we zien ook grote verzakkingen rondom de infrastructuur in de Randstad. Als je de hele Betuwelijn op de kaart volgt, zie je dat die overal verzakt.”

Had de kaart een instorting zoals op de Grimburgwal in Amsterdam kunnen voorspellen? „Ja, achteraf gezien hadden we dat met deze metingen kunnen voorzien. Dat vergt alleen wel een hele intensieve monitoring”, zegt Hanssen. Reden voor hem en zijn team om de kaart online te zetten, „zodat iedereen het kan bekijken en kan inzoomen op de plek waar je geïnteresseerd in bent”.