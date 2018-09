Trustfraude: „Het was: u vraagt, wij draaien”

Erwin de R., hoofdverdachte in een omvangrijk trustfraudezaak, heeft vanaf eind jaren negentig bij het toenmalige trustkantoor Van Doorn Caute in Amsterdam doelbewust een bedrijfscultuur gecreëerd waarin belastingfraude werd gefaciliteerd. Dat zei de aanklaagster voor de rechtbank in Amsterdam. „Het was: u vraagt, wij draaien.”

Het Openbaar Ministerie (OM) spreekt donderdag de strafeisen uit tegen De R. (59) en diens vroegere rechterhand Edward P. (54) uit Beverwijk. Binnen het trustkantoor zouden zij een ‘valsefacturenfabriek’ hebben gerund, die via kantoren in Amsterdam, Monaco en Dubai 123 miljoen euro van klanten uit de Europese Unie zou hebben weggesluisd naar belastingparadijzen over de hele wereld. Naast het duo staan vier vennootschappen terecht.

Het OM ziet De R. als spin in het web. Hij zou een aparte handelstak hebben opgezet „om er op los te kunnen frauderen”. Binnen „de aangeboden structuren” verantwoordde het trustkantoor de weggesluisde bedragen vervolgens tegen royale provisies met valse, geantedateerde rekeningen voor nooit uitgevoerd werk. Daarbij vloog het kantoor „volledig uit de bocht”, zei de aanklaagster. „Het ging van kwaad tot erger.”

De R. noemde de aanklacht eerder deze week bij de start van het proces „stuitend”. Hij zei in felle bewoordingen dat nooit iets strafbaars is gebeurd. Edward P. was „geschrokken” van de beschuldigingen. Hij zei dat het nooit de intentie was belastingfraude te faciliteren. De twee wordt deelname aan een criminele organisatie, valsheid in geschrifte en witwassen ten laste gelegd.

De strafeisen volgen in de loop van donderdag.