Trump uitgenodigd voor herdenking Terneuzen

Koning Willem-Alexander heeft de Amerikaanse president Donald Trump uitgenodigd voor een bezoek van Nederland. "Voor de internationale herdenking van de Slag om de Schelde zijn vertegenwoordigers van de verschillende geallieerde landen uitgenodigd", aldus de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) woensdag.

Of Trump op de uitnodiging ingaat, is nog niet bekend. "Zodra we bevestiging hebben van aanwezigheid zullen we daar mededelingen over doen", meldt de RVD. Volgens De Telegraaf heeft Trump de uitnodiging ontvangen.

De herdenking is op 31 augustus in Terneuzen. Op die dag is het 75 jaar na de militaire operatie die van cruciaal belang was voor de bevrijding van Nederland en Belgiƫ.