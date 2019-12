Trump negeert deadline juridische commissie

De Amerikaanse president Donald Trump lijkt een deadline van de juridische commissie van het Huis van Afgevaardigden te hebben laten passeren zonder te reageren. Trump had tot zondag middernacht de tijd om te laten weten of hijzelf of zijn advocaat aanwezig is tijdens de zitting op 4 december in het onderzoek naar de afzettingsprocedure.

Ondanks dat de deadline is verstreken, is het onduidelijk of het Witte Huis contact heeft gehad met de commissie.

Twee weken geleden werden getuigen gehoord door de inlichtingencommissie. Het onderzoek gaat over een quid pro quo-voorstel dat Trump aan de Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft gedaan. Trump zou de militaire hulp aan Oekraïne alleen hervatten als Zelenski een onderzoek naar Trumps politieke rivaal Joe Biden in zou stellen.

Op de hoorzitting moet blijken of de daden van de president een afzettingsonderzoek rechtvaardigen. Er worden vooral juridische specialisten gehoord. Trump had tot zondagavond de tijd om te laten weten of hij of een advocaat van hem naar de zitting komt.