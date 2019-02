Trump moet D-Day vlag zelf komen halen

Hardop durft Pete Hoekstra het niet te zeggen, maar hij gaat ervan uit dat de Amerikaanse president Donald Trump in juni naar Nederland komt.

Hoekstra, de Amerikaanse ambassadeur in Nederland, onthulde samen met minister Bijleveld van Defensie maandagmiddag in de Kunsthal in Rotterdam een unieke Amerikaanse vlag, die is gevoerd tijdens D-Day op 6 juni 1944. De vlag werd met militair ceremonieel ontvangen.

Verzamelaar Bert Kreuk kocht de vlag op een veiling. Sinds september 2016 is de vlag tentoongesteld in het Nationaal Militair Museum. Om de „slachtoffers van de aanval op Rotterdam van 10 mei 1940 te gedenken” ligt de vlag tot 17 februari in de Kunsthal.

Kreuk wil de vlag uiteindelijk teruggeven aan de Verenigde Staten, maar dan moet de ‘Commander-in-chief’, president Donald Trump, hem zelf komen halen. Ambassadeur Hoekstra is binnenkort in het Witte Huis en zal er met Veiligheidsadviseur John Bolton over spreken, zegt hij desgevraagd. Hoekstra en Trump kennen elkaar. „We houden allebei van Big Mac’s.” Het ambassadeurschap van Hoekstra wordt gezien als ‘beloning’ voor zijn inspanningen in de verkiezingscampagne van Trump in 2016.

Zeker is dat de Amerikaanse president op 6 juni in Frankrijk is voor de herdenking van 75 jaar D-Day. En begin juni is Den Haag het decor van de Global Entrepreneurship Summit (GES), een ‘prestigieus Amerikaans ondernemerscongres’. Daarvoor komt in ieder geval de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo naar de stad. Hoekstra: „Als Trump komt zal hij dat zelf bekendmaken.”