Trump haalt Amerika uit klimaatverdrag

De Verenigde Staten stappen uit het klimaatverdrag van Parijs. De Amerikaanse president Donald Trump heeft dat donderdag aangekondigd. In het akkoord hebben bijna alle landen in de wereld afspraken gemaakt om de klimaatverandering tegen te gaan.

Volgens Trump kost het akkoord de Amerikaanse burger te veel geld. Hij wil gaan onderhandelen over een beter akkoord. En als dat er niet komt, dan is dat ook goed, aldus het staatshoofd. Trump denkt dat hij vier jaar nodig heeft om zijn land los te maken van het verdrag.

De Amerikaanse ex-president Barack Obama denkt dat zijn opvolger „de toekomst ontkent” door zich terug te trekken uit het verdrag van Parijs. Ook de Nederlandse organisaties VNO-NCW, Milieudefensie, Greenpeace en de politieke partijen GroenLinks en D66 hebben het besluit van Trump veroordeeld.

„Het verdrag van Parijs zal stand houden. De wereld kan blijven rekenen op Europa als mondiaal leider in de strijd tegen klimaatverandering”, aldus de verklaring van de Europese Commissie.

De Verenigde Naties noemen de stap van Trump een „grote teleurstelling voor de globale pogingen om de uitstoot van broeikasgas te beperken en te werken aan globale veiligheid”.

Volgens Trump is het verdrag van Parijs geen eindpunt, maar een begin en zou er nog veel gevraagd worden van de VS als zijn land in het akkoord zou blijven. „Ik heb als president de plicht het Amerikaanse volk te beschermen tegen toekomstige aanvallen op onze soevereiniteit. Het verdrag van Parijs ondermijnt de economie van Amerika, verzwakt onze soevereiniteit en zet Amerika op een constante achterstand op de rest van de wereld. Het is tijd om het verdrag te verlaten”, aldus Trump.