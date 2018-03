Trump dreigt EU opnieuw met heffingen

De Amerikaanse president Donald Trump heeft opnieuw gedreigd de invoerheffingen op auto’s uit Europa te verhogen. „We zullen Mercedes Benz heffingen opleggen, we zullen BMW heffingen opleggen”, zei hij zaterdagavond in ‘swing state’ Pennsylvania, waar hij sprak op een campagnebijeenkomst van de Republikein Rick Saccone, die strijdt voor een plek in het Huis van Afgevaardigden.

Op weg naar Moon Township, een voorstadje van Pittsburgh, twitterde Trump dat hij Europa zal vrijstellen van de hogere importtarieven op staal en aluminium, als de EU de „afgrijselijke belemmeringen & tarieven” afschaft die voor Amerikaanse producten gelden. „Zo niet, dan belasten we hun auto’s etc.”

„We redden het staal en een heleboel staalfabrieken openen nu hun deuren om wat ik deed. Staal is terug en aluminium is terug”, hield Trump zijn uitzinnige publiek in Pennsylvania voor. Pittsburgh geldt als de geboortegrond van de Amerikaanse staalindustrie.