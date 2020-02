Trump doet Nederlandse tweet af als ‘fake news’

WASHINGTON (ANP ). De Nederlandse twitteraar Maarten van der Linden is een dubieuze eer ten deel gevallen. President Donald Trump heeft een van zijn tweets geretweet en van het bekende commentaar ‘fake news’ voorzien.

Inzet is een kleurenfoto van iemand die zich White House Photographer noemt. Daarop is Trump te zien met achterover waaiend haar en een duidelijke scheidslijn tussen gebruinde en bleke gezichtshuid. Van der Linden heeft deze foto in zwartwit geretweet, waardoor de witte rand op het gezicht van de president nog opvallender wordt. Hij zette erbij: „OMG America, your president!” en de hashtags #toomuchmakeup en #orangeface.

Volgens Trump is de afbeelding „overduidelijk” gefotoshopt. „Alles om te vernederen!”, schampert hij.

Trump is momenteel de wereldleider die het drukst van Twitter gebruikmaakt.