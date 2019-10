Trucker zit bij Calais met zweet in de handen

Ook Nederlandse truckers zijn ontdaan door het drama waarbij woensdag 39 overleden Chinezen zijn gevonden in een koeltrailer in het Engelse Grays. Al is vrachtwagenchauffeur Paul Imming, die op Engeland rijdt, ook weer niet verbaasd. Hij haalt soms halsbrekende toeren uit om te ontsnappen aan opdringerige migranten.

Hij zat met het zweet in zijn handen, een paar jaar geleden. Bij de Franse havenstad Calais kwam trucker Paul Imming (32) terecht tussen „honderden” migranten. Die probeerden de weg te versperren en zich te verschansen in trucks, in de hoop naar Engeland te kunnen reizen. De vrachtwagenchauffeur moest stapvoets gaan rijden, vertelt hij vrijdagmorgen per telefoon, net terug van een Engelandrit. „De migranten blokkeerden de weg met hout. Ik besloot dwars over zo’n pakket hout heen te rijden. De voorbumper en onderkant van mijn vrachtwagen raakten beschadigd. Zo zat er een deuk in de tank. De schade van 3000 euro kreeg ik niet van de verzekeraar vergoed.”

De lugubere vondst van 39 migranten in Engeland is het gesprek van de dag onder talloze chauffeurs. Zeker onder truckers die op Engeland rijden, zoals Imming. Hij vervoert bloemen en planten. „Schokkend, zo veel doden in een vrachtwagen”, zegt Imming. „Maar ik vrees dat dit soort mensensmokkel blijft bestaan. Mensenhandelaren verdienen er veel geld aan.”

„Migranten in koelwagen betaalden elk 35.000 euro”

Massamoordenaar

Het zit Imming dwars dat de gearresteerde en van moord verdachte Noord-Ierse 25-jarige chauffeur van de truck waarin de 39 Chinezen zijn gevonden, „meteen al aan de schandpaal wordt genageld.” „Hij wordt erg snel als massamoordenaar weggezet. Zijn familie wordt bedreigd. Maar laten mensen eerst onderzoeken hoe de zaak in elkaar steekt.”

Imming houdt er ernstig rekening mee dat de chauffeur niet wist dat zich in zijn koeltrailer 39 Chinezen hadden verschanst. „Ik heb begrepen dat de man flauwviel toen hij de trailer openmaakte en de doden kennelijk zag. Dat kan erop duiden dat de man niet wist dat er mensen in zijn truck zaten verstopt.” Ontlastend voor de trucker is ook, vermoedt Imming, dat de Chinezen in Zeebrugge, vanwaar de vrachtwagen overstak naar Engeland, kennelijk al waren overleden. „De haven van Zeebrugge heeft apparatuur die via warmtesensoren meet of zich behalve de chauffeur meer mensen in een truck bevinden.”

Met name nabij de Franse havenstad Calais krijgt Imming meer dan eens migranten op zijn pad. Tot enkele jaren geleden zaten migranten in erbarmelijke omstandigheden opgepropt in de zogeheten ”Jungle van Calais”. Ze probeerden uit alle macht naar Engeland te komen. „De mensen versperden bijvoorbeeld tussen Duinkerken en Calais de weg. Het klinkt een beetje raar, maar in het donker kwamen ze als ratten te voorschijn. Het ging er zeer agressief aan toe. Ze smeten stenen naar vrachtwagens, sloegen er met stokken op en gooiden brandende bomen op de weg. In de hoop om in de chaos ergens een vrachtwagen in te kunnen klimmen.” Politie staat vaak machteloos, zegt hij. „De migranten zijn slim en geslepen. Een klein groepje lokt de politie naar zich toe, een grotere groep verderop kan zijn gang gaan.”

Verdachten opgepakt voor doden in koelwagen

Rek

Was het de afgelopen twee jaar relatief rustig rond Calais, na sluiting van de jungle, de laatste paar maanden roeren migranten zich weer meer, ziet de Noord-Hollandse chauffeur. „Vermoedelijk denken ze dat ze na de brexit moeilijker Engeland binnen kunnen komen en proberen ze nu nog hun slag te slaan.”

Fijn rijden is het niet op de wegen naar Calais, geeft hij toe. Voorop zijn wagen installeerde hij een „elandenvanger”, een rek waarmee hij door een partij hout kan rijden. Zijn wagen zet hij in die contreien niet aan de kant. Om inklimmers geen kans te geven. „Ik hoop op betere tijden.”