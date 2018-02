Trucker vast voor doorrijden na fataal ongeluk

De politie heeft na een fataal ongeluk in Pernis een 57-jarige vrachtwagenchauffeur opgepakt. Hij was doorgereden nadat hij donderdagochtend een 87-jarige vrouw uit het dorp nabij de Rotterdamse havens had aangereden. Mensen die haar op straat vonden, dachten dat ze onwel was geworden. Uit onderzoek kwam echter al snel naar voren dat ze waarschijnlijk door een vrachtwagen was geraakt.

De politie vond de bewuste truck korte tijd later in de omgeving en hield de chauffeur aan. De bestuurder komt uit Hoogvliet, een andere kern binnen de gemeente Rotterdam.