Trucker uit Landgraaf voorwaardelijk vrij

De vrachtwagenchauffeur uit Landgraaf die wordt verdacht van het doodrijden van een ‘geel hesje’ in België, zit niet langer vast. Hij is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet beschikbaar blijven voor de onderzoekers, laat het Openbaar Ministerie in Luik weten.

De man blijft wel verdachte. Hij wordt beschuldigd van het toebrengen van lichamelijk letsel, zonder de intentie iemand om het leven te brengen. Het Belgische Openbaar Ministerie geeft woensdag meer informatie.

Het slachtoffer, een 50-jarige actievoerder, werd vrijdagavond doodgereden tijdens een demonstratie in Visé bij Luik. Het ongeluk gebeurde op de snelweg richting Maastricht.

Volgens de advocaat van de chauffeur ging het om een ongeluk. De Limburger had zich dinsdag gemeld bij de Belgische justitie.

Het parket had eerder een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd tegen een 56-jarige vrachtwagenchauffeur uit het Brabantse Dongen. Die werd zondag vrijgelaten, omdat politiemensen het verkeerde kentekennummer hadden doorgegeven.