Trucker geen schuld aan fatale botsing

De frontale botsing tussen een vrachtwagen en een auto op de N57 was niet de schuld van de truckchauffeur, maakte de politie vrijdag bekend. Het ongeluk kostte een 46-jarige vrouw en haar 7-jarige zoon het leven. Ook een hond die in de auto zat, overleefde het ongeval niet.

Onderzoek heeft uitgewezen dat de auto met de slachtoffers op de verkeerde weghelft was beland. „Voor de zware vrachtwagen was er geen enkele mogelijkheid om op tijd te remmen of uit te wijken”, aldus de politie.

De twee inzittenden van de vrachtauto raakten niet gewond. Ze zijn „enorm aangeslagen”, meldt de politie.