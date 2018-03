Truck ramt wagens Rijkswaterstaat en politie op A4

Een vrachtwagen heeft op de A4 een voertuig van een weginspecteur van Rijkswaterstaat en een politiewagen aangereden. De politie en Rijkswaterstaat waren aan het helpen bij een ongeluk bij Zoeterwoude-Dorp toen de twee auto’s door de vrachtwagen werden geraakt.

De chauffeur van de vrachtauto had volgens inspecteurs van Rijkswaterstaat de rode kruizen boven de weg genegeerd. Mogelijk had hij te veel gedronken.

Er vielen geen gewonden. Maar volgens Rijkswaterstaat is de ravage op de A4 richting Amsterdam groot. Er is maar één rijstrook open. Automobilisten krijgen het advies om te rijden via Wassenaar.