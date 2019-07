De A2 (Maastricht-Eindhoven) is dicht tussen Budel en Maarheeze omdat daar een vrachtauto geladen met hooi in brand staat. Het verkeer wordt omgeleid via Venlo (A73 en A67), melden Rijkswaterstaat en de ANWB.

De brandweer is bezig met blussen, maar „het kan nog wel even duren” voor de hooibrand geblust is en de weg weer open kan voor het verkeer.