Truck door vangrail op A12 bij Zevenhuizen

Door een verkeersongeval is de A12 bij Zevenhuizen tussen Den Haag en Utrecht in beide richtingen afgesloten. Een vrachtwagen reed daar dwars door de middenberm. Hoe dat precies kon gebeuren is onbekend. Op de andere weghelft zijn volgens de ANWB tegenliggers frontaal op de vrachtauto gebotst.

Behalve de vrachtwagen zijn bij het ongeval twee auto’s en een bestelbus betrokken. De politie Hollands-Midden meldt dat niemand bekneld zit en dat de inzittenden van de voertuigen door ambulancepersoneel worden nagekeken.

Op de A12 tussen Bleiswijk en Zevenhuizen stond rond 13.30 uur volgens de woordvoerder in beide richtingen al zo’n vijf kilometer file. De ANWB adviseert het verkeer om te rijden via Rotterdam.

De wegafsluiting gaat volgens Rijkswaterstaat nog zeker tot 16.30 uur duren, onder meer voor politieonderzoek, reparatie aan de vangrail en het wegtakelen van de wrakken. „Het verkeer in de avondspits krijgt er dus zeker mee te maken”, aldus een woordvoerster. Rond 14.00 uur was de vertraging richting Utrecht ongeveer een half uur. „De andere kant op heeft het verkeer minder last van het ongeval. Weggebruikers worden al bij Gouda omgeleid.”