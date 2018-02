Trouwen in gemeenschap van goederen goedkoper

Het wordt goedkoper om in algehele gemeenschap van goederen te trouwen. Nu moeten mensen deze keuze nog bij een notaris laten vastleggen, maar van die verplichting wil minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) af. Een verklaring afleggen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand moet dan voldoende zijn.

Stellen die alles met elkaar willen delen hoeven dan niet meer speciaal naar de notaris te gaan om alles vast te leggen. Daardoor wordt trouwen eenvoudiger en ook goedkoper omdat de notariskosten vervallen. ,,Dat scheelt honderden euro's", aldus Dekker.

Sinds 1 januari is een bruidspaar standaard in beperkte gemeenschap van goederen getrouwd. Wie wel in algehele gemeenschap van goederen wil trouwen, zoals vroeger standaard was, moet nu nog naar de notaris. Het wetsvoorstel van Dekker maakt daar een einde aan.