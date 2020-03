Trouwen in de kerk: hoe gaat dat nu?

Voor stellen met trouwplannen heeft de coronacrisis grote gevolgen voor hun huwelijksdag. Sommigen trouwen alleen voor de wet en wachten met de kerkelijke bevestiging, anderen kiezen voor een kleinschalige kerkdienst. Hoe gaan kerken hier mee om?

Dinsdag vond er nog een kerkelijke huwelijksbevestiging plaats in de christelijke gereformeerde kerk van Bunschoten. Er zaten zeventien personen in de kerk, op anderhalve meter afstand van elkaar. „De gemeente kon meekijken via onze audiovisuele middelen. Daar is veel gebruik van gemaakt”, zegt scriba Henk de Graaf.

Voorafgaand aan de dienst heeft de kerkenraad nauw overleg gehad met het trouwende stel. „Ze dachten er eerst aan om alleen in het gemeentehuis te trouwen, maar wilden ook graag een zegen over hun huwelijk vragen in de kerk. Binnen de richtlijnen van de overheid kon dat.”

Het ministerie van Justitie en Veiligheid maakte begin deze week bekend dat het beleggen van religieuze bijeenkomsten vooralsnog mogelijk blijft. Er mogen maximaal dertig personen aanwezig zijn, die onderling anderhalve meter afstand van elkaar moeten nemen. Onder die voorwaarden kunnen ook kerkelijke huwelijken doorgaan.

De kerkenraad van de cgk Bunschoten overlegt met een trouwend stel over de opties en denkt mee over alternatieven. Scriba De Graaf: „Het stel dat dinsdag trouwde wil graag nog een grotere dienst houden, waar de hele gemeente bij kan zijn. Zodra het weer kan en mag, organiseren we een aparte bijeenkomst met hen.”

Gods zegen

Een mooie oplossing, zo vindt ds. L.A. den Butter, schrijver van het boek ”Op weg naar het huwelijk” en predikant in de christelijke gereformeerde kerk van Rijnsburg. „De kerkelijke huwelijksbevestiging is een heel belangrijk onderdeel van de dag. Een huwelijk wordt wettelijk gesloten in het gemeentehuis, maar in de kerk vraag je Gods hulp en zegen over die wettelijke bevestiging. Voor Zijn aangezicht leg je een eed af en beloof je elkaar trouw. De kerkelijke bevestiging wijst terug op de schepping en de gift van Eva aan Adam, en omgekeerd,” zegt ds. Den Butter.

Hij begrijpt dat sommige aanstaande echtparen er vanwege de omstandigheden voor kiezen om tijdelijk alleen voor de wet te trouwen, maar zou daarbij wel een moment van Woord en gebed met het bruidspaar willen houden. Daarnaast adviseert hij om in overleg met het bruidspaar een moment te kiezen om het huwelijk alsnog kerkelijk te bevestigen. „Recepties kunnen nu ook niet doorgaan. Naar alle waarschijnlijkheid krijgt de bruiloft dus een tweede deel als de maatregelen weer opgeheven zijn. Op die dag kan ook de trouwdienst plaatsvinden.”

In dat advies kan de kerkenraad van de gereformeerde gemeente van Kampen zich goed vinden. Op dit moment zijn daar twee bruiloften gepland. „Wij adviseren in principe om de kerkdienst uit te stellen. Als je toch de receptie moet uitstellen, kun je de bevestiging van het kerkelijk huwelijk ook op die dag laten plaatsvinden”, zegt voorzitter Frits Verweij. Een aanstaand echtpaar heeft besloten dit te doen, het andere stel moet nog een beslissing nemen.

„Maar laat ik er gelijk bij zeggen: we blokkeren de mogelijkheid van een kerkelijke bevestiging niet. Al houden we ons dan strikt aan de regels van de overheid, inclusief inachtneming van de afstanden. Je zou dan wel moeten nadenken hoe je het doet met het overhandigen van de Bijbel en dergelijke.”

Op zondag komt de gemeente alleen nog bijeen met de predikant, de ouderling van dienst en een diaken. „Maar een huwelijk is niet alleen een gemeentedienst, maar ook een familieaangelegenheid. Als de familie het zelf geen bezwaar vindt om de regels te hanteren, gaan we daarin mee.”

Protocol

Bij de christelijke gereformeerde Pniëlkerk in Veenendaal heeft een aanstaand echtpaar ervoor gekozen om in het gemeentehuis te trouwen en de kerkelijke inzegening uit stellen. „De bruid komt uit onze gemeente, maar ze zouden niet in onze kerk trouwen”, zegt scriba Ben Post.

In de maand mei trouwen er een paar stellen. Waar zij voor kiezen, is nog niet duidelijk. „We hebben als kerkenraad een protocol opgesteld hoe om te gaan met huwelijksdiensten”, zegt Post. „Hierin staat dat huwelijksdiensten geen doorgang kunnen vinden. Als bruidsparen ervoor kiezen alleen te trouwen voor de burgerlijke stand, vindt de huwelijksdienst op een later tijdstip plaats. In overleg kunnen we die plechtigheid bijvoorbeeld samen laten vallen met een zondagse eredienst.”