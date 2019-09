Tropische stormwaarschuwing voor Bovenwinden

De Bovenwindse eilanden Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba staan onder ‘tropical storm watch’. De bevolking moet zich voorbereiden op extreme weersomstandigheden. Dat heeft minister-president van Sint Maarten, Leona Romeo-Marlin, woensdagavond laat (lokale tijd) in een nationale rede via tv en sociale media tegen haar bevolking gezegd.

Dat betekent: voorbereiden en alert zijn, maar niet in paniek raken. De waarschuwing is afgegeven in verband met tropische storm Jerry die zich aan het ontwikkelen is boven de Atlantische Oceaan en mogelijk uitgroeit tot een orkaan.

In september 2017 werden de eilanden, bijzondere gemeenten van Nederland, getroffen door orkaan Irma die heel veel schade veroorzaakte. Zeker Sint Maarten, een autonoom land in het Koninkrijk, is nog niet hersteld daarvan. Dit ondanks de ruim 500 miljoen euro die Nederland via de Wereldbank ter beschikking heeft gesteld voor de wederopbouw.