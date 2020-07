Tropische storm richting Sint-Maarten, winkels moeten sluiten

Minister-president van Sint-Maarten Silveria Jacobs heeft winkeliers op het eiland woensdagochtend aangeraden om vanaf 11.00 ‘s ochtends (lokale tijd) de deuren te sluiten. Vanaf het begin van de middag mag niemand zich meer op straat begeven.

Dat heeft te maken met een tropische storm die vanaf woensdagmiddag over het eiland zal trekken. Er wordt veel regen verwacht op zowel Sint-Maarten, Sint-Eustatius als Saba. De afgelopen dagen is de bevolking van de drie eilanden opgeroepen om zich voor te bereiden op de hevige regenval. Mensen die bij de kust wonen of in de heuvels moeten extra alert zijn.

Volgens Jacobs is er een verzoek gedaan voor militaire bijstand aan Nederland. Dat verzoek is toegewezen.