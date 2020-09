Tropische dagen op komst: dinsdag lokaal 30 graden

Hoewel het al bijna half september is komt er serieus strandweer aan, meldt weerbureau Weeronline. Strandliefhebbers kunnen maandag en dinsdag hun hart waarschijnlijk voor het laatst deze zomer ophalen met temperaturen aan de westkust tussen de 26 en 30 graden.

De zomer geeft volgens Weeronline een toegift en doordat de zon overuren maakt, lopen de temperaturen flink op. Maandag wordt het circa 24 graden op de Wadden en 26 tot 28 graden langs de kust van Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland. Een dag later kan het aan de westkust lokaal zelfs 30 graden worden, met weinig wind. Het zeewater is daarnaast nog aangenaam met een temperatuur van 18 tot 19 graden.

Ook in het binnenland wordt het warm. In Limburg kan zondag waarschijnlijk de eerste zomerse dag van deze nazomerperiode worden genoteerd, met temperaturen rond de 26 graden. Maandag loopt het kwik in het zuidoosten op naar 30 tot lokaal 31 graden en dinsdag kan het in Zeeland, Brabant, Limburg en Gelderland zelfs 30 tot 33 graden worden.

Het weerbureau weet nog niet of Prinsjesdag een weerrecord gaat breken. In Den Haag loopt de temperatuur dan op naar circa 29 graden. Tot dusver was de warmste Prinsjesdag ooit gemeten die van het jaar 1961 met 28,7 graden. Een plaats in de top 3 zit er volgens Weeronline altijd in: op nummer 2 staat nu namelijk Prinsjesdag van 1963 met 24,8 graden.

Na woensdag wordt het koeler, zo is de verwachting.