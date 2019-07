Tropische dag met vermoedelijk weerrecords

Nederland staat opnieuw een tropische dag te wachten. Het kwik loopt waarschijnlijk in het hele land op tot boven de 30 graden. De kans is dan ook groot dat er net als dinsdag warmterecords sneuvelen.

Na een warme nacht stijgt de temperatuur woensdagochtend snel. Rond 11.00 uur is het bijna overal al tropisch warm, voorspelt Weeronline, met temperaturen tussen de 28 en 32 graden. Ook in de middag blijft het zonnig en heet en wordt het in het binnenland tussen de 36 en 38 graden. Limburg krijgt vermoedelijk te maken met de hoogste temperaturen. Daar kan het kwik oplopen tot 39 graden.

Langs de kust en op de Wadden zorgt de wind van zee voor enige verkoeling. Daar wordt het zo’n 32 graden. Ook in het noorden en westen van het land is het vanwege de wind met 34 graden iets minder warm dan in het binnenland. In de rest van het land is de wind zwak tot matig.

In de avond koelt het iets af, maar het blijft warm. Op veel plekken ligt de temperatuur rond zonsondergang nog tussen de 25 tot 30 graden. Ook in de nacht naar donderdag blijft het bijzonder warm. Dan zakt het kwik niet onder de 20 graden.

Met de te verwachte waarden is opnieuw kans op een warmterecord. Dat staat voor 24 juli in De Bilt op 34,1 graden. In Gilze-Rijen, vlakbij Tilburg, bereikte de thermometer op deze datum al eens 35,5 graden.