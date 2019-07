Tropische dag in grote delen van het land

Nederland maakt zich op voor een tropische dag. Er worden temperaturen verwacht boven de 30 graden. Alleen aan de kust wordt het iets minder warm. Het wordt zonnig en de zonkracht kan op sommige plaatsen uitkomen op 7.

Dinsdagochtend loopt de temperatuur al snel op naar 25 graden. In de loop van de dag wordt op veel plaatsen de 30 graden gepasseerd. In die gebieden is dan sprake van een tropische dag. De diverse weerbureaus in ons land gaan uit van temperaturen die tussen de 30 en 34 graden liggen. In de kustgebieden is het iets koeler, door wind van zee. In de rest van het land staat weinig wind.

In de avond koelt het iets af, maar op veel plaatsen ligt de temperatuur na zonsondergang nog rond de 20 graden.