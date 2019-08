Tropisch weer op komst voor zuidoosten

In het zuidoosten kan het dit weekend tropisch warm worden. Het kwik loopt er mogelijk op tot 31 tot 32 graden, voorspelt Weeronline. Elders in het land wordt het met 28 tot 30 graden iets minder warm en aan het strand stijgt de temperatuur naar 25 tot 28 graden, waarmee het voor het eerst deze maand echt strandweer wordt.

Woensdag wordt het nog 21 tot 23 graden. Donderdag warmt het al wat op en wordt het 23 tot 24 graden in het grootste deel van het land. In het oosten van Brabant, in Limburg en de Achterhoek kan het al 25 of 26 graden worden. Vrijdag wordt het op meer plaatsen zomers, met 24 graden in het westen en noordwesten en 28 tot 29 graden in het zuidoosten.

Komend weekend zijn er her en der nog wel wat wolkenvelden, maar het blijft droog. Na het weekend houdt het warme en zonnige weer nog een tijdje aan. Later in de week daalt de temperatuur weer en neemt de kans op buien toe.

Augustus was vooralsnog niet erg zomers. Hoofdstation De Bilt telde vooralsnog slechts één warme dag. Op 4 augustus werd het exact 25 graden.