Tropisch bos slaat minder koolstof op bij hogere temperatuur

Tropische bossen zijn bij hogere temperaturen minder goed in staat koolstof op te slaan. De opwarming van de aarde zou er daardoor toe kunnen leiden dat de bossen hun belangrijke opslagfunctie verliezen, waarschuwt een internationaal team van wetenschappers, onder wie hoogleraar Pieter Zuidema van de Wageningen Universiteit en drie van zijn collega’s.

„Deze situatie kan verergeren als bossen ook vaker en heviger droogte ervaren”, aldus Zuidema, die is gespecialiseerd in bosecologie. Zo kunnen de gevolgen van klimaatverandering afbreuk doen aan bossen die de opwarming van de aarde juist temperen. Een groeiende boom haalt CO2 (koolstofdioxide) uit de lucht en houdt de koolstof vast in het hout. Stervende bomen geven de koolstof weer af.

Het onderzoeksteam waar Zuidema deel van uitmaakte, onderzocht meer dan een half miljoen bomen in 813 verschillende tropische bossen. Ze ontdekten dat bomen vooral boven de 32 graden Celsius minder koolstof opslaan dan onder die temperatuur.

Op de lange termijn kunnen tropische bossen zich mogelijk aanpassen. Sommige boomsoorten zijn beter bestand tegen hogere temperaturen en zullen de minder goed aangepaste soorten vervangen. „Een dergelijke aanpassing is alleen mogelijk als zaden zich kunnen verspreiden en bossen met elkaar verbonden zijn”, schetst onderzoeker Eric Arets, die ook meewerkte aan de studie, die in Science is gepubliceerd. „Fragmentatie belemmert het vermogen om de opwarming van de aarde te weerstaan.”