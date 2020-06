Trio verdacht van witwassen in autowasstraat Diemen

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft twee Engelsen op verdenking van witwassen aangehouden nadat ze zaterdag een autowasstraat in Diemen verlieten. Ook een 47-jarige man uit Diemen is aangehouden.

Vermoedelijk vond in de carwash een geldtransactie plaats. Bij controle van de auto van de Engelsen van 27 en 28 jaar oud werd 250.000 euro cashgeld in de auto gevonden. De FIOD doorzocht ook de wasstraat zelf. Daar werd in een verborgen ruimte meer contant geld gevonden. Dat is samen met twee auto’s in beslag genomen.

Verder werden vuurwapens en vaten met resten van vermoedelijk ketamine aangetroffen die zijn overgedragen aan de politie.