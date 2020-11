Trimbos: stijging thc-gehalte in wiet zet niet door

Het gemiddelde thc-gehalte in nederwiet is gedaald ten opzichte van vorig jaar, meldt het Trimbos-instituut. De geleidelijke stijging van de gemiddelde hoeveelheid thc in wiet zet daarmee niet door, luidt de conclusie van de onderzoekers.

Het Trimbos onderzoekt jaarlijks de wiet en hasj in Nederlandse coffeeshops. Volgens het instituut was het gemiddelde thc-percentage, de werkzame stof in cannabis, dit jaar 14,6 procent. Vorig jaar ging het om 16,7 procent.

Sinds 2013 (13,5 procent) liep het gemiddelde percentage thc in nederwiet steeds verder op, met als hoogtepunt 2017 met een percentage van 16,9. Het gaat daarbij om de meest populaire variant, dus de soort die in de coffeeshop het meest wordt verkocht.

Het percentage thc in nederwiet dat in de coffeeshops werd verkocht als het ‘meest sterk’ was met 18,1 procent min of meer hetzelfde als vorig jaar (18,4 procent). Voor het onderzoek heeft het Trimbos wiet en hasj gekocht bij vijftig willekeurige coffeeshops.

Gemiddeld werd voor een gram van de meest populaire nederwiet 10,65 euro betaald. Dat was vorig jaar 9,90 euro. „Na een stijging vanaf 2006 lijkt de prijs de afgelopen jaren stabiel”, aldus het Trimbos. De gemiddelde prijs per gram van de verondersteld sterkste wiet ging van 11,99 euro in 2019 naar 13,73 euro dit jaar.