‘Trekkersverbod’ Nijmegen vooralsnog niet verlengd

Het verbod op het demonstreren met landbouwvoertuigen in Nijmegen wordt vooralsnog niet verlengd, zo heeft burgemeester Hubert Bruls van die stad vrijdag besloten. Als de omstandigheden er volgende week om vragen, worden er nieuwe maatregelen genomen. Het verbod dat zaterdag was ingesteld loopt maandag af.

Bruls vaardigde het ‘trekkersverbod’ zaterdag uit, nadat demonstrerende boeren in de week daarvoor tweemaal hadden geprobeerd om het Keizer Karelplein in de stad te bezetten. Ook wilden ze met een stoet tractoren naar het huis van ‘stikstofstrijder’ Johan Vollenbroek rijden. In alle gevallen kwamen de boeren het Nijmeegse stadscentrum niet in, maar Bruls vond dat de veiligheid in zijn stad in het geding was.

De veiligheidsregio IJsselland besloot donderdag om een verbod op het demonstreren met landbouwvoertuigen ook niet te verlengen. Maar de regio kondigde meteen aan dat er opgetreden zal worden tegen wilde acties en blokkades van snelwegen en gebouwen. Bruls heeft die voorwaarden niet gesteld, aangezien in Nijmegen altijd al geldt dat een demonstratie tijdig gemeld en overlegd moet worden, zegt zijn woordvoerder.

Boerenprotestgroep Farmers Defence Force heeft volgende week woensdag uitgeroepen tot actiedag, omdat boeren boos zijn op Landbouwminister Carola Schouten. Mogelijk komt het volgende week ook tot wilde acties.