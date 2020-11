Trekkers rijden over Malieveld na boerenprotest

Na het boerenprotest in Den Haag hebben meerdere trekkers het demonstratieterrein verlaten over het naastgelegen Malieveld. Ze reden over het pas ingezaaide gras richting Benoordenhoutseweg, waar andere boeren hun trekkers hadden geparkeerd. In de ochtend hadden enkele boeren hun trekker op het Malieveld neergezet, terwijl dat niet mocht.

Het Malieveld was vorig jaar beschadigd geraakt door twee grote boerenprotesten. Tractoren, vrachtwagens en pick-uptrucks trokken diepe sporen onder de bomen. Het grasveld zelf moest opnieuw ingezaaid worden. Dat werd hersteld op kosten van bedrijven uit de agrarische sector.

Het protest op de Koekamp, bij station Den Haag Centraal, is afgelopen. Enkele boeren mochten naar het gebouw van het Kabinet van de Koning, bij de Hofvijver. Ze boden een brandbrief aan, waarin ze koning Willem-Alexander vragen om hulp tegen de stikstofregels.

Vanuit het centrum van Den Haag rijden de boeren langs Huis ten Bosch, de woning van de koning. Daarna gaan ze naar Leidschendam voor het volgende deel van het protest. Dat is bij het kantoor van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, de koepelorganisatie van supermarkten.