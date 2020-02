Treinverkeer zondag hele dag flink ontregeld

Door een combinatie van factoren was zondag het treinverkeer flink ontregeld op verschillende plekken in Nederland. Problemen waren er met name in de Randstad en het zuiden van het land. Reizigers hadden gedurende de dag onder meer te kampen met een kapotte bovenleidingen, werkzaamheden en bomen op het spoor.

Omgewaaide bomen op het spoor veroorzaakten zondagavond problemen tussen Eindhoven en Heerlen en tussen Breda en Tilburg, de treinen van en naar Eindhoven en Den Bosch ondervonden daar ook hinder door. Deze problemen moeten in de loop van de avond afnemen. Eerder zondag leidde harde wind tot minder Internationale treinen tussen Amsterdam Centraal en Rotterdam Centraal.

Tussen Utrecht Centraal en Den Haag Centraal rijden veel minder treinen. En tussen Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal rijden minder Intercity’s door een defecte bovenleiding. Dit duurt tot ongeveer maandagochtend 5 uur. Ook tussen Leiden Centraal en Alphen aan den Rijn rijden geen treinen door een defecte bovenleiding. Dit gaat nog de hele avond duren. Er rijden bussen.

Zondagmiddag ontstonden door een aanrijding bij Hoofddorp problemen op het spoor, vooral rond Schiphol. Die problemen duurden tot het eind van de middag.