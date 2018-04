In een trein op het station van Venray heeft woensdagavond korte tijd brand gewoed. De machinist en reizigers konden er op tijd uitkomen. Er zijn geen gewonden gevallen.

De brand is vermoedelijk ontstaan in een motor van de trein. Twee blusvoertuigen waren ingezet om het vuur te blussen. De trein is flink beschadigd. Het treinverkeer was stilgelegd maar kwam in de loop van de avond weer op gang.

Het stationsgebouw ligt in Oostrum, het grootste kerkdorp van de gemeente Venray.