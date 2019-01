Treinverkeer Venlo plat door brand locomotief

Bij het treinstation in het Limburgse Venlo staat een locomotief in brand. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt, melden de hulpdiensten.

Door de brand ligt het treinverkeer rondom Venlo plat. De losse locomotief reed volgens een woordvoerder van spoorbeheerder ProRail even na 07.00 uur door een stootblok en raakte daarbij een gasleiding.

Gestrande reizigers krijgen van de NS het advies gebruik te maken van de stadsbussen tussen Venlo en Blerick. De NS verwacht dat de problemen tot ongeveer 09.30 uur duren.