Treinverkeer van en naar België vanaf vrijdag beperkt

Door de maatregelen tegen het coronavirus en de toename van het aantal ziekmeldingen onder het treinpersoneel rijden er vanaf vrijdag veel minder internationale treinen. NS en de Belgische NMBS hebben afgesproken dat vanaf vrijdag ieder uur wel een internationale Intercity blijft rijden tussen Rotterdam, Breda en Antwerpen.

Deze trein komt in plaats van de Intercity Amsterdam-Brussel. De overheid raadt niet-noodzakelijke reizen naar het buitenland af, maar in het grensgebied bij Breda en Antwerpen wonen veel mensen die over de grens wonen en werken. Met de internationale Intercity tussen Rotterdam, Breda en Antwerpen blijft het mogelijk de noodzakelijke reizen in het grensgebied te maken. NS adviseert reizigers kort voor vertrek de reisplanner te raadplegen.