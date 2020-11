Treinverkeer tussen Rotterdam CS en Zwijndrecht hervat

Het treinverkeer tussen Rotterdam Centraal en Zwijndrecht is maandagochtend hervat. ProRail verwachtte in eerste instantie dat er maandag vanwege uitlopende geplande werkzaamheden nog geen treinen zouden rijden, maar om 10.15 uur reed alles weer zoals gepland. De NS had bussen ingezet om passagiers te vervoeren.

ProRail voert diverse werkzaamheden uit aan het spoor rond Rotterdam Centraal en plaatst windschermen op de hogesnelheidslijn. De vertraging tussen Zwijndrecht en Rotterdam zat hem vooral in tegenvallers bij het vervangen en verwijderen van wissels, de grootste klus, zei een woordvoerder eerder. Voor het groot onderhoud is zo’n twee weken uitgetrokken.