Het treinverkeer tussen Groningen en Assen is vrijdagavond rond 21.30 uur weer op gang gekomen. Dat meldt spoorbeheerder ProRail. Het had stilgelegen sinds ongeveer 15.45 uur vrijdagmiddag wegens een defecte bovenleiding in de buurt van station Groningen Europapark.

Tijdens de dienststoring zette de NS stop- en snelbussen in bij wijze van vervangend vervoer. Tussen Assen, Haren, Groningen, Groningen Europapark reden stopbussen. Tussen Assen en Groningen reden snelbussen.