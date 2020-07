Treinverkeer tussen Amsterdam Centraal en Bijlmer ArenA hervat

Het trein- en metroverkeer tussen de stations Amsterdam Centraal en Amsterdam Bijlmer ArenA wordt donderdagochtend hervat. Vanwege werkzaamheden aan het spoor reden er zestien dagen lang geen treinen en metro’s op het traject.

ProRail werkte sinds 14 juli aan de bouw van nieuwe seinen, wissels, trappen en een tunnel om de grote reizigersgroei in de regio op te kunnen vangen. Met de tunnel op de Amstelstroomlaan, die is bedoeld voor auto’s, voetgangers en fietsers, worden twee woonwijken met elkaar verbonden. Door alles tegelijk te doen, is het werk veel sneller klaar. Als de werkzaamheden los van elkaar zouden worden gedaan, zou de spoorbeheerder drie jaar bezig zijn.

Verder is er de ruwbouw gemaakt van een nieuwe trap bij station Amsterdam Amstel, waardoor reizigers sneller de trein kunnen in- en uitstappen. Bij station Amsterdam Muiderpoort zijn nieuwe seinen en wissels aangelegd, die ervoor zorgen dat treinen bij calamiteiten of drukte kunnen keren.