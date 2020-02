Treinverkeer stilgelegd om botsing trein en vrachtwagen

Een botsing tussen een vrachtwagen en een trein woensdagochtend in het Brabantse Berkel-Enschot heeft gezorgd voor een ravage. Niemand is gewond geraakt, meldt de politie. Spoorbeheerder ProRail verwacht dat de reparatie een flinke klus zal zijn. Tussen Tilburg en Den Bosch rijden woensdag geen treinen meer. De NS zet vervangend vervoer in.

De vrachtwagen, geladen met boompjes, viel stil op een spoorwegovergang en werd vervolgens geramd door een trein. De chauffeur kwam met de schrik vrij, aldus de politie. In de trein zaten volgens de spoorbeheerder 250 reizigers, die eruit zijn gehaald.

De schade aan het spoor en de overweginstallatie is volgens ProRail groot. Ook moeten bovenleidingportalen gecontroleerd die mogelijk kunnen zijn geraakt.