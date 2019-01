Treinverkeer Schiphol beperkt door onderhoud

Spoorbeheerder ProRail werkt de komende dagen aan het spoor op en rond de luchthaven Schiphol. Die werkzaamheden beginnen donderdag. De eerste twee dagen kunnen reizigers nog met de trein vanuit de richting Amsterdam op Schiphol komen, maar in het weekend van 19 en 20 januari is de luchthaven helemaal niet bereikbaar per trein.

In de periode van vier dagen (tussen donderdag 01.00 uur en maandag 05.15 uur) rijden er geen treinen maar bussen op het traject Schiphol Airport - Leiden, meldt de Nederlandse Spoorwegen (NS). De Intercity direct rijdt niet op het traject Amsterdam Centraal - Rotterdam Centraal. Op de weekenddagen rijden ook op het traject Amsterdam Sloterdijk/Amsterdam Zuid - Schiphol en op het traject Diemen Zuid - Duivendrecht bussen in plaats van treinen. Bij de halte staan in- en uitcheckpalen.

ProRail werkt deze vier dagen op tientallen locaties aan onderhoud van het spoor, dwarsliggers, wissels, bovenleidingen en aan de elektriciteitsvoorziening op station Schiphol Airport.